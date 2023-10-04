«Галатасарай» обвинил власти Британии в неуважении к правам человека

Руководство турецкого ФК «Галатасарай» обвинило правительство Соединенного Королевства в проявленном неуважении по отношению к команде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Во вторник, 3 октября, турецкая команда на выезде победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В клубе пояснили, что в процессе получения виз у игроков и технического персонала возникли трудности. Непосредственно в Великобритании к команде также относились неуважительно.

Во вторник вечером, отметили в пресс-службе, неуважительное отношение превратилось в «обращение, противоречащее общечеловеческим ценностям в области прав человека». Так, заметили в клубе, взлет самолета был чрезмерно затянут и «превращен в пытку».

По мнению клуба, поведение официальных лиц, проявленное неуважение и невежество свидетельствуют об отношении к Турции в целом.

Вместе с тем, подчеркнули в «Галатасарае», руководство клуба благодарит представителей «Манчестер Юнайтед» за любезное отношение до и после матча.