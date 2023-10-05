Хави провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны»

Матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Барселоной» (0:1) стал 100-м для Хави в качестве наставника каталонцев. Об этом сообщает OptaJose в своём «твиттере».

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Напомним, Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В 100 матчах под руководством испанского специалиста в активе команды 64 победы, 17 ничьих и 19 поражений. Испанец стал 11-м тренером в истории клуба, достигшим этой отметки.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла испанскую Ла Лигу, опередив мадридский «Реал» на 10 очков.