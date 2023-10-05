Игрок «Барселоны» ушел в туалет во время матча ЛЧ и не вернулся на поле

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямал оставил свою команду в меньшинстве более чем на пять минут во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:0).

По ходу матча футболист почувствовал боль в животе и ушёл в туалет на 71-й минуте. Долгое время форвард не возвращался на поле и был заменён на 80-й. Вместо него на поле вышел Маркос Алонсо.

Ранее сообщалось, что Ямал стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, попавшим в стартовый состав. Он вышел в основе в 16 лет и 83 дня, превзойдя рекорд нигерийского экс-игрока Селестина Бабаяро, поставленный в 1994 году (16 лет и 86 дней).