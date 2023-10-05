Экс-футболист Титов высказался о компетенции Черчесова

Экс-футболист Титов: Черчесов не пойдет на готовое место, где уже есть тренер
Бывший капитан московского "Спартака" Егор Титов в интервью Sport24 ответил на вопрос, нужно ли увольнять Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
"А кого ставить вместо него? Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает. Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова? Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно", - заявил Титов.
1 октября "Спартак" разгромно проиграл самарским "Крыльям Советов" (0:4) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Гильермо Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич. После 10-ти туров РПЛ спартаковцы набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче "Спартак" встретится с ЦСКА. Игра пройдет 8 октября, начало в 19.00 по московскому времени.