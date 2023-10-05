Экс-футболист Титов высказался о компетенции Черчесова

"А кого ставить вместо него? Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает. Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова? Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно", - заявил Титов.