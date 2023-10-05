«Барселона» объявила, что Левандовски выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выбыл на неопределённый срок из-за растяжения связок голеностопного сустава левой ноги, информирует пресс-служба каталонского клуба в «Твиттере».

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Напомним, 35-летний поляк травмировался в матче Лиги чемпионов с «Порту». Игра проходила вчера, 4 октября, и завершилась со счётом 1:0. На 36-й минуте Левандовски покинул поле из-за повреждения. Вместо него вышел 23-летний испанец Ферран Торрес, который и стал автором победного гола.

После двух туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив шесть очков. Напомним, в матче 1-го тура каталонский клуб разгромил «Антверпен» со счётом 5:0.