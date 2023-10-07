Месси возобновил тренировки с "Интер Майами" после травмы

Ожидается, что Месси сыграет в матче регулярного чемпионата МЛС против "Цинциннати". Встреча состоится 8 октября в 2:30 по московскому времени. Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке.