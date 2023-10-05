Украинского футболиста сравнили с Роналду

"Михаил очень похож на молодого Криштиану Роналду. Когда Криштиану впервые пришел в клуб Премьер-лиги, он показал, что обладает всеми необходимыми техническими способностями и скоростью. Он продемонстрировал невероятное мастерство в своих финтах с переступанием через мяч. Он обладает теми же способностями, что и Криштиану Роналду, Неймар и Мбаппе, если говорить о его скорости и ускорениях", - сказал Галлас.