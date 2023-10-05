Генич считает, что игроки "Спартака" потеряли веру в Абаскаля

«У меня сложилось впечатление, что игроки потеряли веру в тренера, а тот не знает, как эту ситуацию поменять. Я видел проблески хорошей игры при Гильермо Абаскале, но сейчас я вижу, что «Спартак» болен, и очень серьезно. Как лечить? Таблетками или операцией? Не знаю! Он выглядит подавленным», — сказал Генич.