Нападающий «Атлетико» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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30-летний испанский нападающий оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом». Соперники по группе E играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. «Атлетико» одержал победу со счётом 3:2.

После двух сыгранных матчей в активе испанцев четыре очка. Команда занимает первое место в группе Е, опережая «Лацио» по дополнительным показателям.