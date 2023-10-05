Названы претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список номинантов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

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В список номинантов попали полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, форвард «Атлетико» Альваро Мората, нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд и вингер «Браги» Арминду Брума. Все футболисты отметились результативными действиями в матчах 2-го тура группового раунда.

Беллингем забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Наполи» (3:2). Мората и Хойлунд отметились дублями в играх с «Фейеноордом» (3:2) и «Галатасараем» (2:3), соответственно. Брума оформил гол+пас в победном матче с берлинским «Унионом» (3:2).