Леау: «Милан» должен был брать три очка в матче с «Боруссией»

«Мы не можем быть довольны подобным результатом. В первой игре ЛЧ с «Ньюкаслом» мы также контролировали ситуацию на поле, создавали моменты, но не забили.



Мы не слишком хорошо начали матч, но потом создали достаточно моментов и должны были брать три очка. В Лиге чемпионов ты очень серьёзно рискуешь, если не забиваешь. К счастью, дортмундцы тоже не забили», — приводит слова Леау УЕФА.