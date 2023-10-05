Пирожков — об игровом времени Джикии в «Спартаке»: «Ему надо подождать. Если вы понимаете, о чем я»
Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков в эфире телеканала намекнул, что капитану «Спартака» Георгию Джикии надо дождаться увольнения тренера Гильермо Абаскаля, чтобы вновь получать больше игрового времени в команде.
В среду «Спартак» уступил со счетом 0:3 «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Джикия провел на поле весь матч. Ранее во встрече 10 го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4) Джикия провел матч в запасе.
— Джикия — это человек, который многие годы был в «Спартаке» ведущим и на поле, и в раздевалке, что немаловажно. Если предоставится шанс, он в него вцепится, а шанс обязательно предоставится.
Также многое и не от тренера зависит. Мне кажется, Джикии надо просто подождать в этом смысле. Если вы понимаете, о чем я, — сказал Пирожков в эфире программы «Все на матч!» на канале «Матч ТВ».
«Спартак» 8 октября сыграет с ЦСКА в 11 м туре МИР РПЛ. Прямую трансляцию матча смотрите с 18:00 мск на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.