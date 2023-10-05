Пирожков — об игровом времени Джикии в «Спартаке»: «Ему надо подождать. Если вы понимаете, о чем я»

— Джикия — это человек, который многие годы был в «Спартаке» ведущим и на поле, и в раздевалке, что немаловажно. Если предоставится шанс, он в него вцепится, а шанс обязательно предоставится.



Также многое и не от тренера зависит. Мне кажется, Джикии надо просто подождать в этом смысле. Если вы понимаете, о чем я, — сказал Пирожков в эфире программы «Все на матч!» на канале «Матч ТВ».