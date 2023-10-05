Легионер «Динамо» оценил уровень российского футбола

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес оценил уровень российского футбола. Его слова приводит РИА Новости.

«Российская и мексиканская лиги отличаются по стилю, здесь больше упор на физику. Но в целом уровень в Российской премьер-лиге (РПЛ) очень хороший», — рассказала он.

Легионер добавил, что постепенно адаптируется ко всему и чувствует себя лучше в команде.

27-летний Чавес пополнил состав бело-голубых в августе 2023 года. Он провел за команду семь матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.