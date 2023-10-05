Журова оценила допуск юношеских сборных до турниров со стороны ФИФА

«Это не оттепель по отношению к российскому футболу» — Журова о допуске юношеских сборных до турниров со стороны ФИФА
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» заявила, что допуск юношеских сборных до международных соревнований со стороны ФИФА не является оттепелью по отношению к российскому футболу.
В среду совет Международной федерации футбола (ФИФА) допустил российские сборные до участия в чемпионатах мира среди юношей и девушек (до 17 лет) в случае успешного прохождения отборочных соревнований. ФИФА принял решение на основании того, что УЕФА на прошлой неделе смягчил свою позицию в отношении России. При этом юношеские сборные России будут допущены без гимна и флага под названием «Российский футбольный союз».
— Это не оттепель по отношению к российскому футболу. Есть конвенция по защите прав детей, много принято документов, особенно в футболе по защите прав детей. Вроде как нельзя наказывать российских детей запретом играть в футбол. Это никак не касается других вещей — возможного возвращения взрослой сборной и так далее. Это не надо связывать. В мире другие страны начинают сопротивляться. Начнется, как со Швецией — мы вас не пустим. Хотя это нарушение прав детей. Двойные стандарты в полной мере, — сказала Журова «Матч ТВ».
Ранее исполком УЕФА обратился к руководству союза с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды U 17 (как девушек, так и юношей).
Запрет на участие сборных России всех возрастов в международных турнирах действует с февраля 2022 года из за ситуации на Украине.