Журова оценила допуск юношеских сборных до турниров со стороны ФИФА

— Это не оттепель по отношению к российскому футболу. Есть конвенция по защите прав детей, много принято документов, особенно в футболе по защите прав детей. Вроде как нельзя наказывать российских детей запретом играть в футбол. Это никак не касается других вещей — возможного возвращения взрослой сборной и так далее. Это не надо связывать. В мире другие страны начинают сопротивляться. Начнется, как со Швецией — мы вас не пустим. Хотя это нарушение прав детей. Двойные стандарты в полной мере, — сказала Журова «Матч ТВ».