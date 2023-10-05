«Постоянно происходят разные бойкоты». Роднина — после допуска юношеских сборных РФ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что несмотря на допуск ФИФА российских юношей и девушек на международные соревнования постоянно будут происходить различные бойкоты со стороны других стран.

В среду совет Международной федерации футбола (ФИФА) допустил российские сборные до участия в чемпионатах мира среди юношей и девушек (до 17 лет) в случае успешного прохождения отборочных соревнований. ФИФА принял решение на основании того, что УЕФА на прошлой неделе смягчил свою позицию в отношении России. При этом юношеские сборные России будут допущены без гимна и флага под названием «Российский футбольный союз».

— Является ли допуск юношеских команд предпосылкой к допуску взрослой сборной до международных соревнований?

— Постоянно происходят разные бойкоты, но когда то наступит же момент, что все будет нормально. Я не умею гадать на кофейной гуще, тем более с футболом, за которым я не слежу, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Ранее исполком УЕФА обратился к руководству союза с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды U 17 (как девушек, так и юношей).