«Все знают, что я не обманщик и не подлец». Мамаев рассказал об открытии футбольного агентства

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев сообщил «Матч ТВ», что открыл собственное футбольное агентство в Эмиратах, которое не будет работать по традиционной системе. Мамаев завершил футбольную карьеру в феврале 2023 года. Полузащитник играл за московские «Торпедо» и ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки». В составе сборной России он провел 15 матчей. Также в этом году Мамаев открыл футбольную академию в Дубае вместе с форвардом «Динамо» Федором Смоловым. — После перехода в «Ламию» Алан Дзагоев рассказал, что ваше агентство нашло ему один вариант в России, но он уже договорился с греческим клубом. Новостей об открытии агентства не было, поэтому хочется узнать, вы теперь агент? — Да, мы открыли собственное агентство. Идея появилась еще зимой, а весной уже начали потихоньку ее реализовывать. Считаю, что в нашей стране агенты поступают немного несправедливо в отношении футболистов. Я сам всю карьеру провел без агента, потому что я никогда не понимал одно обстоятельство: когда агент помогает игроку осуществить трансфер, он, естественно, получает комиссию, на затем у агента и футболиста заключается контракт на год или больше, по которому игрок платит другому человеку процент из своей зарплаты. Именно поэтому в течение своей карьеры я не видел смысла в заключении соглашения с каким-либо агентом. Сейчас наша история отличается. Я открыл агентство в Эмиратах, чтобы работать еще и на европейском уровне. В Европе есть агентства, которые делают так: они получают авторизацию на трансфер игрока, ведут переговоры и, если сделка завершается успешно, получают комиссию. Если агентство не реализует запрос футболиста, то никаких финансовых историй у них быть не может. После сделки никаких финансовых взаимоотношений у футболиста и агентства также не происходит. Я считаю, что это на 100% правильно, такое сотрудничество взаимовыгодно и никто из него ничего не теряет. Поэтому у меня и появилось желание создать собственный проект параллельно моей академии. Проект долгосрочный, никуда не тороплюсь, поэтому со временем я приду к тому, как я это вижу. Я общаюсь с некоторыми игроками в России, хочется организовать возможность переговоров с европейскими клубами, чтобы ребята могли уезжать. Пока я сильно не афишировал открытие агентства, потому что вся моя моральная и физическая нагрузка лежит на академии. У меня нет задачи совершить сделку только ради сделки и как можно скорее. Что касается Алана, то мы встречались с ним в Москве. Пытались ему помочь, и все удачно шло, но у него уже был вариант с «Ламией». — Какие варианты предлагали Дзагоеву? — Это было в России, но озвучивать не буду, так как это не очень корректно. На мой взгляд, Алан совершил хороший трансфер. Надеюсь, что у него все получится. — С момента открытия агентства были успешные сделки? — Еще нет, мы получили лицензию только в июле. Мы находимся на стадии становления. Это как одно из направлений развития моей послефутбольной карьеры. — В вашей академии задействован Федор Смолов. В этом проекте он как-то участвует? — С Федей, конечно, говорил на этот счет. Не исключаю, что в какой-то степени ему это тоже будет интересно. Просто не совсем актуально погружать Федю или кого-то другого в такой проект, потому что я пока сам не до конца доволен, как это идет. Необходимо наработать базу, провести переговоры с компаниями из России и Европы, чтобы этот проект был упакован, сейчас он на стадии обертывания. — В приоритете работа с российскими футболистами? — С любыми. Безусловно, если ребята доверятся мне, обратятся, то я буду только рад. В футбольном мире меня все прекрасно знают, что я не обманщик и не подлец, я всегда стою на стороне футболистов и желаю им только развития. Конечно, мы хотим выходить и на международный уровень, но для этого нужно время. Прямые трансляции матчей ФОНБЕТ Кубка России и МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.