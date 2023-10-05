Журналист подверг сомнению лидерство Мбаппе в ПСЖ

«Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: «Надо хорошо есть, хорошо спать».



Из-за временного отстранения у Мбаппе была паршивая подготовка к новому сезону. Когда ты из рук вон плохо готовишься, то на поле у тебя потом получается гораздо меньше.



Если в чём Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа. О его репутации говорят все вокруг… Ему стоит быть очень осторожным, потому что результата такого образа жизни ждать долго не придётся», – приводит слова Риоло Footmercato.