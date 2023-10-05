Агент Кайседо рассказал, почему его клиент перешёл в «Челси», а не в «Ливерпуль»

«Летом мы попали в довольно сложную ситуацию. Мы уже дали слово «Челси», что Мойзес станет игроком синих, но тут внезапно возник вариант с «Ливерпулем». На мой взгляд, у мерсисайдцев более солидный и долгосрочный проект. На некоторое время мы пришли в смятение, голова пошла кругом. У нас не было уверенности в том, какое решение стоит принять.



И тут руководство «Брайтона», ни с того, ни с сего, сообщает, что на следующий день Мойзес должен пройти медобследование в «Ливерпуле». Красные пришли с предложением, с которым, по нашему мнению, они не могли прийти. Это было очень неожиданно для всех, полнейший сюр.



«Брайтон» дал согласие Клоппу на переговоры с Мойзесом. Но все мы изначально прекрасно понимали, что если «Челси» повторит предложение «Ливерпуля» — Мойзес поедет в Лондон. Хочу подчеркнуть, что Кайседо пообещал «Челси» перейти к ним. Поэтому, когда «Ливерпуль» сделал предложение — мы попросили руководство «Брайтона» подождать и посмотреть, сделает ли «Челси» такое же или более внушительное», — сказал Сьерра.