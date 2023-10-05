Мамаев: «Хороший трансфер. Надеюсь, у Дзагоева в Греции все получится»

Бывший футболист Павел Мамаев рассказал «Матч ТВ», что у Алана Дзагоева до переезда в Грецию была возможность остаться играть в России, но переход в «Ламию» тоже можно считать хорошим вариантом.

© ФК «Ламия» / Yiannis Simopoulos

В конце сентября стало известно, что 33 летний Дзагоев продолжит карьеру в греческой «Ламии». После перехода Алан рассказал, что агентство Мамаева нашло ему вариант в России.

— Какие варианты предлагали Дзагоеву?

— Это было в России, но озвучивать не буду, так как это не очень корректно. На мой взгляд, Алан совершил хороший трансфер. Надеюсь, что у него все получится, — сказал Мамаев «Матч ТВ».

Дзагоев с 2008 по 2022 год выступал за ЦСКА, с армейцами он трижды выиграл чемпионат России, по четыре раза завоевал Кубок и Суперкубок страны. Последним клубом футболиста был казанский «Рубин», который он покинул летом 2023 го.