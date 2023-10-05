Минспорт Украины призвал ФИФА и УЕФА отменить решение по допуску россиян

Министерство молодежи и спорта Украины обратилось к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отменить решение допустить российские команды среди игроков до 17 лет до международных турниров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также Минспорт Украины обратился ко всем ассоциациям - членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей и турниров с участием сборной России.

26 сентября УЕФА допустил сборные России до турниров среди игроков не старше 17 лет, 4 октября аналогичное решение опубликовал совет ФИФА, команды должны будут выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России", а также без флага и гимна страны. После этого Украинская ассоциация футбола призвала страны - члены УЕФА бойкотировать матчи с участием российских футболистов, о таком бойкоте заявили федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии.