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CAS не получал обращения от "Ростова" по делу футболиста Норманна

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал обращения от футбольного клуба "Ростов" по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

CAS не получал обращения от "Ростова" по делу футболиста Норманна
© Официальный сайт ФК "Динамо" (Москва)

3 октября президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил журналистам, что клуб обратился в CAS по делу о контракте Норманна.

"На момент написания ответа в Спортивный арбитражный суд по этому вопросу не обращались", - сообщили ТАСС в ответ на вопрос, зарегистрировал ли CAS иск "Ростова" к Норманну.

20 августа футбольный клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год.