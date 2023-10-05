Семак назвал трех игроков «Зенита», которые не сыграют против «Сочи»

«В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой. Что касается тех, кто не поедет, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес, у которого повреждение боковой связки, и Миша Кержаков — это те игроки, которые не готовятся к матчу. Все остальные на сегодняшний день здоровы», – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».