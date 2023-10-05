Семак назвал трех игроков «Зенита», которые не сыграют против «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что три футболиста его команды не примут участие в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи».
«В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой. Что касается тех, кто не поедет, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес, у которого повреждение боковой связки, и Миша Кержаков — это те игроки, которые не готовятся к матчу. Все остальные на сегодняшний день здоровы», – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Как отметил Семак, Марио Фернандесу диагностировали повреждение боковой связки колена. Обычно срок восстановления от такой травмы, в зависимости от степени повреждения, составляет до трёх месяцев.
Матч «Сочи» – «Зенит» состоится 7 октября на стадионе «Фишт». Начало встречи – 14:00 по московскому времени.
После 10 туров РПЛ «Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. «Сочи» идет последним с 6 очками.