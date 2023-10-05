Личка считает, что "Динамо" показало уверенную игру в матче против "Спартака"

"Мы отработали в этом матче. Что со "Спартаком", что с грозненским "Ахматом" команда продолжала играть, этого не хватало, например, в игре с "Пари Нижний Новгород". В игре со "Спартаком" была уверенность и дисциплина", - сказал Личка.