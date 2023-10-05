Российский футболист разместил свой баннер на Таймс-сквер в Нью-Йорке

«Дорого? Да. Деньги имеются. Таймс-сквер — известная площадь, всем известна. Не знаю, но он висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул. В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Таймс-сквер появлялся каждый час по минуте в течение суток. Раскритиковали за это? Да пусть критикуют. Люди сидят дома, и, видимо, им нечего делать», — сказал Лещук.