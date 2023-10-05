В Венгрии прокомментировали допуск команд России до 17 лет

Венгерская футбольная федерация (ВФФ) уважает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске команд России до 17 лет, как и любое другое, так как является членом организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФФ.

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26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет Международной федерации футбола (ФИФА) последовал такому же решению.

"Венгерская федерация футбола, как ассоциация - член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА", - сообщили ТАСС в ответ на вопрос, как в федерации относятся к допуску сборных России до 17 лет к турнирам УЕФА и Международной федерации футбола.