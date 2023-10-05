Президент сербского "Спартака" оценил работу Кержакова на старте сезона

"Удовлетворен результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать. Вообще не нервничал [после старта с двух побед и четырех поражений]! Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем все возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем. И, видя ситуацию, я абсолютно не был обеспокоен", - сказал Симович.