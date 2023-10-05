Семак объяснил, от чего зависит выбор игровой схемы «Зенита»

«Мы исходим из состояния наших игроков и от их сильных качеств. Когда у нас был Малком, мы играли 4-3-3, когда у нас был Марио Фернандес, мы играли с латералями, которые располагаются широко — эта позиция привычна для Марио. Когда этих игроков нет, мы думаем, как использовать тех, кто есть — с учетом травм и возвращения Славы Караваева. Посмотрим: на каких-то позициях у нас есть замена, на каких-то нет, поэтому мы думаем, какую схему выбрать в отдельно взятом матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».