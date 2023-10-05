КДК РФС оштрафовал тренера "Ростова" Карпина на 30 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на 30 тыс. рублей за выходы за пределы технической зоны в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.