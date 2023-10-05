РФС наказал "Торпедо" закрытием сектора на один матч из-за поведения болельщиков

"Торпедо" за скандирования ненормативной лексики болельщиками запретили допуск на трибуну B на один матч. Клуб также условно оштрафован на 50 тыс. рублей. Если "Торпедо" будет играть в "Лужниках", то вернемся к решению и дополнительно объявим о нем", - сказал Григорьянц.