РФС наказал "Торпедо" закрытием сектора на один матч из-за поведения болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наказал московское "Торпедо" запретом допуска на трибуну B на один матч за нецензурную лексику болельщиков на матче 12-го тура Мелбет - Первой лиги против "Ленинградца". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
1 октября "Торпедо"на своем поле уступило "Ленинградцу" со счетом 2:3.
"Торпедо" за скандирования ненормативной лексики болельщиками запретили допуск на трибуну B на один матч. Клуб также условно оштрафован на 50 тыс. рублей. Если "Торпедо" будет играть в "Лужниках", то вернемся к решению и дополнительно объявим о нем", - сказал Григорьянц.
В ближайшем домашнем матче в Первой лиге "Торпедо" встретится с клубом "СКА-Хабаровск" 22 октября. 6 августа "Торпедо" объявило о том, что не будет проводить следующие домашние игры на стадионе "Лужники" из-за концертных мероприятий и реновации газона. Команда проводит домашние матчи на "Арене-Химки". 23 августа президент "Торпедо" Ярослав Савин сообщил ТАСС, что в клубе рассчитывают вернуться в "Лужники" к началу ноября.
"Торпедо" занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков в 12 матчах.