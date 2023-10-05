Виллиан Роша стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг самых подорожавших и подешевевших футболистов Российской премьер лиги (РПЛ) по состоянию на 5 октября.

Большего всего увеличилась стоимость защитника ЦСКА Виллиана Роши — с 3,5 до 7 миллионов евро. На втором месте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (с 12 до 15 миллионов евро).

На 2,5 миллиона подорожали три игрока — форвард «Зенита» Матео Кассьерра (с 3,5 до 6 миллионов), защитник «Локомотива» Наир Тикнизян (с 2,5 до 5 миллионов евро) и полузащитник ЦСКА Иван Обляков (с 7,5 до 10 миллионов евро).