Виллиан Роша стал самым подорожавшим футболистом РПЛ, Промес подешевел больше всех — Transfermarkt
Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг самых подорожавших и подешевевших футболистов Российской премьер лиги (РПЛ) по состоянию на 5 октября.
Большего всего увеличилась стоимость защитника ЦСКА Виллиана Роши — с 3,5 до 7 миллионов евро. На втором месте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (с 12 до 15 миллионов евро).
На 2,5 миллиона подорожали три игрока — форвард «Зенита» Матео Кассьерра (с 3,5 до 6 миллионов), защитник «Локомотива» Наир Тикнизян (с 2,5 до 5 миллионов евро) и полузащитник ЦСКА Иван Обляков (с 7,5 до 10 миллионов евро).
Рекордное падение трансферной стоимости у футболиста «Спартака» Квинси Промеса (с 11 до 6 миллионов), за ним следуют полузащитник Вильмар Барриос из «Зенита» (с 18 до 16 миллионов) и форвард «Динамо» Федор Смолов (с 5 до 3 миллионов). На 1 миллион евро подешевели сразу несколько игроков, в том числе Хорхе Карраскаль («Динамо»), Георгий Джикия и Хесус Медина (оба — «Спартак»), Марио Фернандес, Вильсон Изидор и Ду Кейрос (все — «Зенит»).
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