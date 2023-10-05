«Спартак» продал около 25 тыс. билетов на дерби с ЦСКА

Глава пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб продал около 25 тыс. билетов на дерби с ЦСКА. Матч пройдёт 8 октября (19:30 мск) в рамках МИР Российской Премьер-Лиги на стадионе красно-белых «Открытие Арена».

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«Продажи идут активно. Пока реализовано около 25 тысяч билетов», — приводит слова Зеленова «РИА Новости Спорт».

При этом вместимость домашней арены красно-белых составляет 45 360 зрителей.

Последний раз команды друг с другом встречались в прошлом сезоне в 28-м туре РПЛ, где сильнее оказался «Спартак» (2:1).