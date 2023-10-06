Названо условие возвращения Месси в Европу

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в Европу. Условие возвращения назвал Inter Miami FC Hub в соцсети X.

По информации источника, игроки команды смогут уйти в краткосрочную аренду в европейские клубы. Это может произойти в том случае, если «Интер Майами» не выйдет в плей-офф Главной футбольной лиги (MLS).

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Всего он провел за команду 12 матчей, в которых забил 11 мячей и совершил пять голевых передач.