Тренер сборной России Онопко: ФИФА с УЕФА подали нам хороший сигнал

«Моё мнение: это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У Советского Союза, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Испании, Англии, Италии, Германии. Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам», – сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.