РФС внедрил систему VAR на матчах чемпионата России по мини‑футболу

— Суперлига при поддержке РФС проделала большую работу и в кратчайшие сроки с нуля реализовала систему видеопомощи, которая сделает наш мини футбол более справедливым. Система, которую мы создали для Суперлиги, немного отличается от видеопомощи, которая используется во время чемпионатов мира по футзалу, но остается такой же эффективной. Отмечу, что созданное решение получило одобрение ФИФА. Коллеги высоко оценили наше предложение, подчеркнув его более простую техническую реализацию в сравнении с версией, используемой на ЧМ. Следующий шаг — интеграция системы видеопомощи и в наши другие соревнования, — сказал руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.