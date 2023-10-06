РФС внедрил систему VAR на матчах чемпионата России по мини‑футболу
Российский футбольный союз (РФС) внедрил систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах PARI Суперлиги по мини футболу, сообщается на сайте РФС.
В апреле РФС получил разрешение от Международной федерации футбола (ФИФА) на внедрение системы VAR. После этого совместно с Суперлигой было создано техническое решение, которое позволило запустить работу системы на всех домашних стадионах команд первенства. С первого тура текущего чемпионата арбитры могли дополнительно просматривать спорные эпизоды.
Отмечается, что теперь в каждом тайме тренер получит возможность один раз запросить просмотр повтора ключевого эпизода матча. В случае изменения первоначального решения судьи тренер сохранит «челлендж». Также в определенных случаях к системе может обратиться сам арбитр.
— Суперлига при поддержке РФС проделала большую работу и в кратчайшие сроки с нуля реализовала систему видеопомощи, которая сделает наш мини футбол более справедливым. Система, которую мы создали для Суперлиги, немного отличается от видеопомощи, которая используется во время чемпионатов мира по футзалу, но остается такой же эффективной. Отмечу, что созданное решение получило одобрение ФИФА. Коллеги высоко оценили наше предложение, подчеркнув его более простую техническую реализацию в сравнении с версией, используемой на ЧМ. Следующий шаг — интеграция системы видеопомощи и в наши другие соревнования, — сказал руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
Ранее РФС внедрил систему VAR на всех матчах МИР Российской премьер лиги по футболу.
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