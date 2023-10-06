Месси сможет сыграть за «Интер Майами» против «Цинциннати» 8 октября

Стало известно, когда Лионель Месси вернется в строй после травмы.

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36-летний форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины из-за повреждения ноги пропустил четвертую игру подряд и пятую из шести последних.

По данным The Miami Herald, Месси вернется в строй к домашнему матчу регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати».

Игра состоится 8 октября, начало – в 02:30 по московскому времени.