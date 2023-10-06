Нагельсман вызвал в сборную Германии 26 футболистов

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился со списком футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды. Список из 26 футболистов был опубликован пресс-службой сборной Германии в «Твиттере».

В этом месяце немецкая команда проведёт две товарищеские игры — со сборными США и Мексики. Подопечные Юлиана Нагельсмана тем самым продолжат подготовку к чемпионату Европы — 2024, который пройдёт на футбольных полях Германии.