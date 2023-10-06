Двух игроков «Легии» арестовали, а президента клуба ударили по лицу после матча Лиги конференций

Матч между нидерландским клубом АЗ и польской «Легией» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги конференций завершился стычкой фанатов гостей и полиции. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

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Перед матчем у болельщиков «Легии» и нидерландской полиции произошел конфликт после того, как представители власти попытались отобрать флаги у болельщиков гостей.

После матча ситуация снова накалилась. Фанатов «Легии» по соображениям безопасности надолго закрыли на стадионе, а они в ответ устроили штурм, в результате которого один полицейский потерял сознание, у некоторых отобрали перцовые баллончики и дубинки.

Полиция и служба безопасности стадиона «АФАС» оцепила арену. К этому времени часть делегации польского клуба уже была в автобусе, других представителей долго держали на стадионе.

В итоге футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Легии» с трудом пробились к своему автобусу. При этом президент клуба Дариуш Миодуски получил несколько ударов от полиции и службы безопасности, в том числе по лицу, досталось и тренеру по физподготовке.