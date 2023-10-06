Футбольный союз Польши выпустил заявление о задержании игроков «Легии»

«В связи с инцидентом, произошедшим после матча Лиги конференции между «АЗ Алкмар» и «Легией», я обратился к секретарю Королевского футбольного союза Нидерландов и представителям УЕФА за разъяснениями по поводу сложившейся ситуации», — написал Вачовски в своих социальных сетях.

Напомним, после игры между «АЗ Алкмар» и «Легией» нидерландской полицией были задержаны два игрока польской команды — сербский защитник Радован Панков и португальскй хавбек Жозуэ. Кроме того, сообщалось, что полиция применила силу по отношению к президенту клуба Дариушу Миодуски и тренеру по физической подготовке.