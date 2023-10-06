Названы самые дорогие футболисты РПЛ

Бразильский футболист «Зенита» Вендел назван самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ). Рейтинг составил портал Transfermarkt.

Стоимость 26-летнего хавбека оценивается в 24 миллиона евро. На втором месте расположился его одноклубник и соотечественник Клаудиньо (20 миллионов), тройку сильнейших замкнул еще один бразилец Дуглас Сантос (18 миллионов), который также выступает за «Зенит».

На четвертой строчке находится вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов, которого оценивают в 16 миллионов евро. Столько же стоит колумбиец из «Зенита» Вильмар Барриос, который оказался на пятом месте.