Футболист «Ювентуса» повторно сдал положительный допинг‑тест на тестостерон

Футболист «Ювентуса» Погба повторно сдал положительный допинг‑тест на тестостерон
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба вновь сдал положительный допинг тест на тестостерон, сообщает Sky Sport Italia.
Повторный допинг тест французского футболиста проводился в четверг, 5 октября. В новой пробе также обнаружили повышенное содержание тестостерона.
Погба сдал положительный допинг тест после гостевого матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» 20 августа. Проваленный допинг тест 30 летнего хавбека был связан с уровнем тестостерона. Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырех лет дисквалификации.
Контракт Погба с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года, его годовая зарплата составляет 8 миллионов евро в год, а также бонусы. Выплата зарплаты футболиста приостановлена.