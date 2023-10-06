Футболист «Ювентуса» повторно сдал положительный допинг‑тест на тестостерон

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба вновь сдал положительный допинг тест на тестостерон, сообщает Sky Sport Italia.

Повторный допинг тест французского футболиста проводился в четверг, 5 октября. В новой пробе также обнаружили повышенное содержание тестостерона.

Погба сдал положительный допинг тест после гостевого матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» 20 августа. Проваленный допинг тест 30 летнего хавбека был связан с уровнем тестостерона. Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырех лет дисквалификации.