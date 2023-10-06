Орещук отреагировал на слухи о заговоре в «Спартаке» против Абаскаля
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что футболисты «Спартака» не пытаются избавиться от главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Не вижу у команды Абаскаля тактических задумок и перестроений, она играет на мастерстве. Промес хочет — добежит, не хочет — не бежит. Но так не работает. Это вина только тренера. Никакого заговора в «Спартаке» точно нет. Не верю, что футболисты пытаются слить тренера. Они играют прежде всего за клуб, за деньги, за свое имя», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».
В последних двух матчах красно-белые дважды на выезде уступили разгромно: «Крыльям Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3).
В связи с этим в СМИ стали появляться слухи о потенциальной отставке испанского специалиста с поста главного тренера команды. Одними из главных кандидатов на замену Абаскаля являются Станислав Черчесов и Валерий Карпин, ранее работавшие в «Спартаке».
Следующим соперником команды Гильермо Абаскаля станет ЦСКА. Игра состоится на «Открытие Банк Арене» 8 октября. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.
После 10 туров РПЛ «Спартак» идет 5-ым с 16 очками. Лидирует «Краснодар» с 24 очками.