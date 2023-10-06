Орещук отреагировал на слухи о заговоре в «Спартаке» против Абаскаля

«Не вижу у команды Абаскаля тактических задумок и перестроений, она играет на мастерстве. Промес хочет — добежит, не хочет — не бежит. Но так не работает. Это вина только тренера. Никакого заговора в «Спартаке» точно нет. Не верю, что футболисты пытаются слить тренера. Они играют прежде всего за клуб, за деньги, за свое имя», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».