Хабиб вспомнил знаменитый гол Дэвида Бекхэма

«У каждого спортсмена есть момент, который он не может упустить. Эти моменты называются «засиять в нужный момент». А это дано не каждому. Гол на последних минутах матча, когда более 50-миллионная страна смирилась с тем, что будет смотреть чемпионат мира без своей страны.



На этом видео момент, когда один человек тащит на себе всю страну на чемпионат мира по футболу. А что значит футбол для Англии – это отдельная история», — написал Хабиб в соцсетях.