Тренера «Шерифа» уволили после поражения со счетом 0:6 в Лиге Европы

«Шериф» отправил в отставку с поста главного тренера итальянского специалиста Роберто Бордина. Такое решение было принято после поражения тираспольской команды со счетом 0:6 в матче группового этапа Лиги Европы с пражской «Славией».

«Коллектив ФК «Шериф» желает Роберто Бордину успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Виктор Михайлов.

В Лиге Европы «Шериф» проиграл два матча подряд с общим счетом 1:8. Молдавский клуб идет на последнем месте в группе. Помимо «Шерифа» и «Славии», в этом квартете также есть итальянская «Рома» и швейцарский «Серветт».

Бордин возглавлял «Шериф» с января 2023 года. Вместе с 58-летним специалистом тираспольский клуб выиграл чемпионат и Кубок Молдовы.