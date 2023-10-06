Вице-президент УЕФА подал в отставку после того, как поддержал Россию

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с должности главы Шведской спортивной конфедерации. Причиной тому стало давление, под которым он оказался после того, как предложил допустить юношеские футбольные сборные к соревнованиям под эгидой организации.

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«Это очень трудное решение отойти в сторону, потому что я чувствовал большую преданность и счастье в этой роли», — заявил Карл-Эрик Нильссон.

Его слова передает издание Associated Press. В СМИ уточнили, что он в течение 10 дней был под давлением из-за решения УЕФА ослабить запрет на допуск российских спортсменов.