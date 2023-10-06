Экс‑футболист «Спартака» Гаврилов проходит процедуры в больнице

Двукратный чемпион СССР Юрий Гаврилов рассказал «Матч ТВ», что проходит восстановление в больнице, но о походе на футбольный стадион речи пока не идет. Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта, он перенес операцию.

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25 июня экс футболиста выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр в Некрасовке, из которого впоследствии он был переведен в Институт головного мозга, откуда его выписали 7 августа.

— Нахожусь в больнице, прохожу различные процедуры. Пока врачи не говорят, когда отпустят домой.

— Футбол смотрите?

— Если есть возможность. Не знаю, получится ли увидеть дерби.

— А что врачи говорят о походе на стадион, когда можно будет выбраться?

— Для начала надо восстановиться, а сроки никто не говорит, — сказал Гаврилов «Матч ТВ».