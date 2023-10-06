Экс‑футболист «Спартака» Гаврилов проходит процедуры в больнице

Экс‑футболист «Спартака» Гаврилов рассказал, что проходит процедуры в больнице
Двукратный чемпион СССР Юрий Гаврилов рассказал «Матч ТВ», что проходит восстановление в больнице, но о походе на футбольный стадион речи пока не идет. Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта, он перенес операцию.
25 июня экс футболиста выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр в Некрасовке, из которого впоследствии он был переведен в Институт головного мозга, откуда его выписали 7 августа.
— Нахожусь в больнице, прохожу различные процедуры. Пока врачи не говорят, когда отпустят домой.
— Футбол смотрите?
— Если есть возможность. Не знаю, получится ли увидеть дерби.
— А что врачи говорят о походе на стадион, когда можно будет выбраться?
— Для начала надо восстановиться, а сроки никто не говорит, — сказал Гаврилов «Матч ТВ».
Матч 11 го тура МИР РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября и начнется в 19:00 (мск).