Жена Федуна Салихова рассказала, чем отличается ЦСКА от "Спартака"

Зарема Салихова , жена бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна , заявила, что дерби между столичным ЦСКА и красно-белыми будет противостоянием двух разных команд, передает Metaratings.ru. Салихова отметила, что в прошлом сезоне ЦСКА принял в дар от "Спартака" серебряные медали чемпионата России и выиграл национальный Кубок.

"Им можно спокойно строить новую команду. У "Спартака", наоборот, подгорает. Потому что было много сказано и обещано, потрачено с замахом на чемпионство", - добавила она.

Встреча между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 8 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает пятое место, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате "Краснодар", имея в активе 24 очка.