В «Баварии» объяснили, почему клуб не стал подписывать контракт с Боатенгом

«Около двух недель назад все четыре центральных защитника основного состава «Баварии» не смогли принять участие в кубковом матче с «Пройссеном» из-за травм. Боатенга, у которого сейчас нет клуба, впоследствии пригласили присоединиться к тренировкам в «Баварии». Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ теперь снова играют, не испытывая боли, а Маттейс де Лигт также находится на пути к выздоровлению, а это означает, что кадровая ситуация в центре защиты улучшилась.