Голкипер с русскими корнями Иван Проведель впервые в карьере вызван в сборную Италии

Вратарь "Лацио" Иван Проведель включен в состав сборной Италии на отборочные матчи к Евро-2024. Голкипер "Лацио" Иван Проведель включен в список игроков, вызванных главным тренером Лучано Спаллетти в сборную Италии. 29-летний Проведель получил вызов в национальную команду впервые в карьере.

Вратарь имеет российские корни, являясь итальянцем по отцу и русским по матери, однако не проявлял желания принять российское гражданство. Ранее Проведель отличился забитым голом в матче Лиги чемпионов, позволив "Лацио" уйти от поражения в домашней игре 1 тура с мадридским "Атлетико" (1:1).