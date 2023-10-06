Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, которого может назначить «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Станислав Черчесов подошел бы на роль главного тренера «Спартака», если красно-белые решат уволить Гильермо Абаскаля. Слова Наумова передает «Матч ТВ».

«Кто будет вместо него? Может быть кто то из свободных тренеров. Например, есть Черчесов. Думаю, его в принципе могут назначить в «Спартак», — сказал Наумов.

4 октября «Спартак» разгромно уступил московскому «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне спартаковцы под его руководством стали третьими в чемпионате России.