Шейх Мансур может лишиться "Манчестер Сити" из-за помощи российским миллиардерам

По информации издания, функционера подозревают в том, что он оказывал помощь российским предпринимателям в переводе денег из Англии в Объединенные Арабские Эмираты. Если его будет доказана, Мансур может лишиться клуба, поскольку по правилам Английской премьер-лиги владельцы могут быть отстранены от управления за нарушение прав человека и причастность к уголовным преступлениям. Отмечается, что этот вопрос уже взял под контроль министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.